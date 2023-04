Nem a chicotada valeu ao Bayern Munique. Os bávaros continuam irreconhecíveis e este sábado perderam por 3-1 na visita ao reduto do Mainz, o que deixa o Borussia Dortmund – recebe o Frankfurt nesta ronda - com caminho aberto para chegar à liderança do campeonato alemão.

Em jogo da 29.ª jornada, na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões, o Bayern entrou com vontade. Aos 16 minutos, Sadio Mané teve um golo anulado por fora de jogo, mas, aos 29, o senegalês abriu mesmo o marcador, com um cabeceamento certeiro após um cruzamento do internacional português João Cancelo, que repetiu a titularidade.

Até se podia prever uma tarde tranquila para os bávaros, mas a segunda parte foi sinónimo de pesadelo.

Em cima do 65.º minuto de jogo, Jae-Sung Lee «aqueceu as luvas» de Yann Sommer e Ludovic Ajorque aproveitou a recarga para fazer o 1-1, com muita facilidade à mistura. Os forasteiros reclamaram posição irregular, mas Cancelo estava a colocar o avançado francês em jogo.

Não foi preciso esperar muito até estar completa a reviravolta. Oito minutos depois, a defesa do Bayern facilitou e o luxemburguês Leando Barreiro bateu Sommer, para espanto dos dirigentes dos bávaros, que nem queriam acreditar no que estavam a ver.

O desnorte da formação de Munique era tal que o 3-1 não surpreendeu. Aos 79 minutos, Aaron Martín atirou um remate cruzado e apontou um belo golo, que deu outro colorido ao resultado.

Com este desaire, a primeira derrota de Tuchel no campeonato, mas a terceira em sete jogos ao comando da equipa, o Bayern ainda é líder, com 59 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Dortmund, que soma 57, é segundo classificado e ainda vai entrar em campo.

Por seu turno, o Mainz está numa zona que dá acesso às provas europeias, à condição: é sexto, com 45 pontos.

Waldschmidt marca na goleada do Wolfsburgo

Também esta tarde, o Wolfsburgo goleou no reduto do Bochum por 5-1, com um dos golos do encontro a ser apontado pelo ex-Benfica Luca Waldschmidt.

Já o Hertha, último classificado, complicou ainda mais as contas da permanência ao perder na receção ao Werder Bremen, por 4-2.

No outro encontro, o Colónia foi até ao terreno do Hoffenheim vencer por 3-1.

