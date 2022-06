O diretor-desportivo do Bayern Munique, Hasan Salihamidzic, vincou a posição do clube quanto ao vínculo com o avançado polaco Robert Lewandowski, que já por várias vezes afirmou que pretendia sair dos bávaros este verão, a uma época do fim do contrato com o emblema germânico.

«A nossa posição sobre o assunto é clara: o Robert tem contrato até ao verão de 2023. Espero que vejamos o Robert a treinar a 12 de julho na Säbener Strasse [ndr: cidade desportiva do Bayern]», afirmou o antigo futebolista e internacional pela seleção da Bósnia, em declarações ao Sport Bild.

O dirigente do Bayern assegurou, por outro lado, que a chegada do senegalês Sadio Mané, ex-Liverpool, nada tem que ver com o possível futuro de Serge Gnabry no clube.

«A transferência de Mané não tem nada a ver com Serge Gnabry. Nós queremos, definitivamente, aprofundar conversas com o Serge de novo», referiu, sobre o jogador que tem contrato com o clube até 2023. «Nós não queremos entrar no último ano do seu contrato sem ouvir dele que ele quer ficar», acrescentou.

No início desta semana, o presidente do Bayern, Uli Hoeness, também sublinhou que 2022/23 teria um Bayern com Lewandowski. Dias antes, o jogador tinha voltado a pronunciar-se sobre o futuro, declarando que queria sair do clube a bem.