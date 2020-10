O Bayern Munique venceu este sábado o Arminia Bielefeld na Schüco Arena, por 4-1, resultado construído com um bis de Thomas Müller e outro de Robert Lewandowski, em duelo a contar para a quarta jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã.

Os campeões europeus de clubes chegaram ao intervalo a vencer por três golos de diferença. A vantagem foi iniciada ao minuto oito, por Müller e depois apareceu Lewandowski. O polaco marcou aos 26 e aos 45 minutos, para o 0-3 no marcador antes do descanso.

Na segunda parte, Müller completou o seu bis aos 51 minutos e o Arminia reduziu diferenças ao minuto 58, por Doan.

O Bayern terminou o jogo com a vitória, mas em inferioridade numérica, devido à expulsão de Tolisso, que travou em falta Klos, quando o avançado da equipa da casa ia isolar-se perante Neuer.

Com este resultado, a equipa comandada por Hansi Flick é vice-líder, com nove pontos, a um do líder Leipzig, que tem dez. Nove pontos tem também o Borussia Dortmund, que é terceiro.