O Bayern Munique carimbou a passagem aos 16 avos de final da Taça da Alemanha, ao golear por 4-0 no terreno do Preussen Munster, equipa do terceiro escalão germânico.

Thomas Tuchel promoveu várias mexidas no onze inicial, mas os bávaros já venciam confortavelmente ao intervalo, depois dos golos de Choupo-Moting (9m), Laimer (40m) e Kratzig (45+5m).

Na segunda parte, o internacional português Raphael Guerreiro, já recuperado de lesão, fez a estreia oficial pelo Bayern, ao ser lançado aos 63 minutos.

O 4-0 foi da autoria do jovem Mathys Tel (86m).

O Bayern volta a entrar em campo no próximo sábado, no reduto do Leipzig, em jogo do campeonato alemão.