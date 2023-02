O português Francisco Fardilha, de 36 anos, é o novo diretor técnico do futebol feminino do Bayern Munique, confirmou esta terça-feira o clube alemão.

Fardilha esteve recentemente ligado ao Bordéus, de França, com o mesmo cargo. Antes, de julho de 2020 a março de 2021, foi adjunto na formação do Lille, onde esteve com Luís Norton de Matos.

«É uma honra, para mim, trabalhar para um clube tão respeitado como o Bayern. Compartilho a visão e os valores do clube e espero trabalhar de perto com todos os jogadores e funcionários», referiu, citado pelos canais do clube.

Por seu turno, a diretora desportiva para o feminino, Bianca Rech, sublinhou que «Francisco vai apoiar muito fortemente na área do scouting e recrutamento e construir mais uma ponte entre o desenvolvimento de talentos e a primeira equipa feminina».

Investigador e académico, Francisco Fardilha é mestre em Treino Desportivo pela Universidade de Stirling (Escócia), onde realizou também um doutoramento em Estudos Desportivos, com especialização na parte da criatividade em academias de futebol profissional.