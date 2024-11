O gigante alemão, Bayern Munique, anunciou esta quarta-feira nas redes socias que vai apresentar um plano para um novo centro de treinos.

O clube, que está sediado há 75 anos no mesmo local, a Säbener Straße, quer agora renovar profundamente o espaço, e já fez os primeiros contactos com a Câmara Municipal de Munique para o início da construção.

Em comunicado, o Bayern afirma que vai «informar e envolver toda a vizinhança», apresentando as todas as decisões «de forma transparente sobre as etapas do processo.»

Desde 1949 que a equipa principal dos "bávaros" treina no mesmo local, tendo o espaço sido alvo de remodelações ao longo dos anos, a última vez em 2008.

Em 2017, a equipa feminina do Bayern bem como a secção de Júniores, mudaram-se para junto da equipa principal.