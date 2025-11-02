É oficial! O Bayern Munique ultrapassou o Benfica e atingiu a marca dos 432.500 sócios.

«FC Bayern – O maior clube do mundo! Muito obrigado aos 432.500 sócios, vocês são o coração do nosso clube», escreveu o clube numa pequena nota.

Os bávaros conseguiram arrecadar cerca de 50 mil sócios no último ano e bateram a marca dos 400 mil do Benfica.

Herbert Hainer foi reeleito neste domingo como presidente do Bayern Munique.

