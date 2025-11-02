Internacional
Há 15 min
Bayern Munique ultrapassa o Benfica e é o clube com mais sócios no mundo
Clube alemão tem agora 432.500 associados
TB
TB
É oficial! O Bayern Munique ultrapassou o Benfica e atingiu a marca dos 432.500 sócios.
«FC Bayern – O maior clube do mundo! Muito obrigado aos 432.500 sócios, vocês são o coração do nosso clube», escreveu o clube numa pequena nota.
Os bávaros conseguiram arrecadar cerca de 50 mil sócios no último ano e bateram a marca dos 400 mil do Benfica.
Herbert Hainer foi reeleito neste domingo como presidente do Bayern Munique.
FC Bayern – Der größte Verein der Welt! ❤️🤍— FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2025
Vielen Dank an 𝟒𝟑𝟐.𝟓𝟎𝟎 𝐌𝐢𝐭𝐠𝐥𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫, ihr seid das Herz unseres Vereins! 😊#FCBJHV pic.twitter.com/2LUVDER4Fw
