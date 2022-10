O Bayern Munique informou esta segunda-feira que o médio Jamal Musiala testou positivo à covid-19.

O jogador de 19 anos, titular no empate a duas bolas com o Borussia Dortmund, no sábado, encontra-se «bem» e em isolamento, segundo o clube bávaro. Musiala vai falhar, assim, o duelo com o Viktoria Plzen, na terça-feira, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Recorde-se que já no início do mês também Thomas Muller e Joshua Kimmich testaram positivo à covid-19.