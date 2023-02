O Bayern Munique atravessa um bom momento e este sábado somou a terceira vitória consecutiva, desta feita na receção ao Bochum, por 3-0, na 20.ª jornada do campeonato alemão.

João Cancelo foi titular (saiu aos 60 minutos) na formação bávara que mostrou que nenhum adversário pode facilitar. Aos 41 minutos, Saidy Janko cometeu um erro no atraso para Manuel Riemann e deixou a bola à mercê de Thomas Muller, que abriu a contagem.

O segundo golo, aos 64 minutos, foi uma verdadeira lição de futebol associativo finalizada por Kingsley Coman, francês que tinha entrado para o lugar de Cancelo.

As contas ficaram fechadas com o penálti cobrado por Serge Gnabry (73m).

O Bayern lidera a Liga alemã, com 43 pontos, mais três do que o segundo classificado, o Borussia Dortmund, que este sábado também venceu.

A equipa de Raphael Guerreiro, que cumpriu os 90 minutos, só conhece o sabor da vitória desde a retoma do campeonato após a pausa de inverno. Desta vez, a vítima foi o Werder Bremen, que perdeu em casa por 2-0.

O inglês Jamie Bynoe-Gittens marcou apenas um minuto depois de ter entrado em campo (67m), enquanto Julian Brandt fixou o resultado final (85m), a passe de Guerreiro.

Já o Estugarda, com Gil Dias a titular e Tiago Tomás de fora por lesão, perdeu no reduto do Friburgo por 2-1.

Fuhrich adiantou os forasteiros (30m), mas dois penáltis de Grifo, aos 60m e 84m consumaram a reviravolta.

O Estugarda está agora na 16.ª posição, lugar imediatamente abaixo da «linha de água».

Também ao início da tarde, o Leverkusen venceu em casa do Hoffenheim, por 3-1, enquanto o Mainz bateu o Augsburgo, também pelo mesmo resultado e como visitado.

