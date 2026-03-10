Champions: Bayern Munique cilindra Atalanta com Olise a reencarnar Robben
Equipa alemã venceu por 6-1 e já pode pensar nos quartos de final
6-1 fora de casa. O Bayern Munique conseguiu uma vitória estrondosa no reduto da Atalanta, em Bérgamo, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O português Raphael Guerreiro entrou em jogo aos 86 minutos.
A equipa orientada por Vincent Kompany começou a construir cedo a vitória, logo aos 12 minutos. Stanisic finalizou na pequena área após um canto estudado pelos bávaros.
Depois, começou a destacar-se o francês Michael Olise, que marcou dois golos 'à Robben', num movimento da ala para o meio. O primeiro aconteceu aos 22 minutos.
Serge Gnabry fez o terceiro numa jogada rápida de transição e Nicolas Jackson disparou um remate certeiro aos 52 minutos.
O segundo golo de Olise aconteceu aos 64 minutos, num gesto talvez ainda mais espetacular do que o primeiro, de novo a fazer lembrar o antigo jogador do Bayern Munique.
Alphonso Davies, lateral que até tinha assistido para um dos golos, acabou por sair em lágrimas do jogo por lesão. Recorde-se que o canadiano tem-se debatido com problemas físicos nos últimos anos.
Jamal Musiala fez o sexto após um belo trabalho de Nicolas Jackson na ala e Mario Pasalic finalizou as contas com um golo de honra da Atalanta. Desta forma, o Bayern Munique pode estar completamente tranquilo para a receção aos italianos, na próxima semana.