Os futebolistas do Bayern Munique, Niklas Süle e Josip Stanisic, regressaram aos treinos no plantel dos bávaros, depois de terem testado positivo à covid-19 e de terem cumprido o necessário isolamento.

Em nota oficial, o Bayern explica que os dois jogadores treinaram «na manhã de quarta-feira depois dos seus períodos de isolamento», ao mesmo tempo que os colegas de equipa viajavam de volta para a Alemanha, na sequência da vitória ante o Dínamo Kiev, por 2-1, para a Liga dos Campeões, na terça-feira.

Süle e Stanisic, que estavam vacinados à data da infeção contraída, trabalharam com Dayot Upamecano, jogador que estava suspenso para o jogo na Ucrânia. Esta quinta-feira, os jogadores já trabalharam com o resto do plantel.

O reforço nas opções de Julian Nagelsmann surge numa altura em que o Bayern está privado de Choupo-Moting e Joshua Kimmich, ambos infetados com covid-19, além de Serge Gnabry, Jamal Musiala e Michaël Cuisance, que cumprem isolamento.