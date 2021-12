O Barcelona não está habituado a cair na fase de grupos da Liga dos Campeões, e por isso são várias as ondas de choque na Catalunha. Desde logo pelas críticas que têm surgido tanto na comunicação social, como entre adeptos, à postura de alguns jogadores após a derrota de Munique.

Clément Lenglet teve mesmo de justificar-se, nas redes sociais, por causa de uma fotografia em que aparece a sorrir agarrado a Robert Lewandowski, no final do encontro (a imagem que ilustra o artigo).

«É uma reação pontual, de que forma alguma reflete o meu sentimento pelo resultado. Os meus valores são inquestionáveis e qualquer pessoa que me conheça sabe o meu compromisso e o meu amor pela profissão, pelo Barcelona, e em especial pelos seus adeptos. Nunca teria uma reação assim por algo que nos dói a todos», escreveu o jogador.

Mesmo sendo um produto da formação do Barcelona, Riqui Puig também tem sido criticado por ter sido "apanhado" a ver a série Casa de Papel no computador portátil, no regresso a Barcelona.