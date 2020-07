O desejo pode não chegar. O treinador do Bayern Munique, Hansi Flick, assumiu no sábado que pretende contar com Thiago Alcântara e David Alaba na próxima época, mas que as situações do médio brasileiro e do defesa austríaco estão indefinidas, apesar de ambos terem contrato até 2021.

Na sexta-feira, em declarações ao Bild, o presidente dos bávaros, Karl-Heinz Rummenigge, revelou que Thiago pediu para sair, situação que não passa ao lado de Flick.

«Claro que se tens uma certa idade e jogaste na liga espanhola pelo Barcelona e na Bundesliga pelo Bayern Munique, naturalmente há sempre desejo de uma experiência noutra liga principal. É normal, é humano», disse o técnico, à imprensa alemã, após a vitória na Taça da Alemanha, contra o Bayer Leverkusen, falando também de Alaba.

«Espero que possamos manter essas duas qualidades, mesmo sabendo que não seja tão fácil com Thiago. De qualquer forma, farei tudo o que puder», disse, ainda, aos microfones da Sky alemã.

Thiago Alcântara findou, este sábado, a sétima temporada consecutiva no Bayern Munique, nas quais conquistou sete campeonatos, quatro taças e duas supertaças. Já Alaba está ligado ao clube de Munique há 12 épocas – apenas saiu meio ano por empréstimo para o Hoffenheim em 2011 – tendo conquistado nove campeonatos, seis taças, quatro supertaças, um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.