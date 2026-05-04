O Bayern Munique apresentou, esta segunda-feira, o equipamento principal para a próxima temporada.

O vermelho volta a ser predominante na camisola dos bávaros, com riscas verticais em diferentes tons. Nas mangas, há detalhes a branco e dourado.

Já os calções, também são vermelhos, enquanto as meias são maioritariamente brancas.

Confira, na galeria associada, todos os detalhes da nova camisola do campeão alemão.