Internacional
Há 1h e 36min
FOTOS: Bayern revela equipamento para a próxima temporada
Vermelho, branco e dourado são as cores da nova camisola
AC
Vermelho, branco e dourado são as cores da nova camisola
AC
O Bayern Munique apresentou, esta segunda-feira, o equipamento principal para a próxima temporada.
O vermelho volta a ser predominante na camisola dos bávaros, com riscas verticais em diferentes tons. Nas mangas, há detalhes a branco e dourado.
Já os calções, também são vermelhos, enquanto as meias são maioritariamente brancas.
Confira, na galeria associada, todos os detalhes da nova camisola do campeão alemão.
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