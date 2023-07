O Bayern de Munique continua no mercado à procura do avançado e Harry Kane é o principal alvo. O presidente dos bávaros, Herbert Hainer, confirmou o interesse no inglês e definiu-o como «um jogador atraente».



«Acho que a Bundesliga não tem assim tantas estrelas internacionais. Isso afeta a projeção internacional da liga», afirmou Hainer em declarações aos jornalistas durante a digressão asiática do clube germânico.



«O Bayern tenta sempre atrair estrelas internacionais para melhorar o clube e também a Bundesliga. Harry Kane é definitivamente um jogador altamente atraente, capitão da seleção inglesa e goleador. Sem dúvida que faria bem ao Bayern e à Bundesliga», reconheceu.