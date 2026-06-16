Invade casa de ex-Bayern e deita-se na cama da filha: «Demos-lhe uma carga de porrada»
Homem entrou na habitação de Mehmet Scholl às escondidas, comeu e ainda tomou banho
Homem entrou na habitação de Mehmet Scholl às escondidas, comeu e ainda tomou banho
Mehmet Scholl, um dos principais nomes da história do Bayern Munique, foi surpreendido após ter encontrado um invasor na sua habitação.
A notícia é avançada pelo jornal alemão Bild, que dá conta de que, um pouco antes das 05h00 locais (Alemanha), um homem de 48 anos invadiu o jardim da residência do antigo médio dos bávaros. O indivíduo descalçou-se e deixou a mochila no chão, antes de entrar por uma porta nas traseiras, que aparentava estar destrancada.
Surpreendentemente, sentou-se à mesa desfrutou de uma refeição. Depois, deslocou-se à casa de banho, onde tomou banho, sem que a sua presença fosse sentida.
Após o banho, seguiu caminho até ao quarto da filha mais velha do ex-jogador, de 20 anos, onde esta dormia com o namorado. Quando tentou enfiar-se na cama, os dois jovens acordaram e confrontaram-no.
A intensa discussão despertou todos os elementos da família, que, posteriormente, conseguiram imobilizar o homem e pedir ajuda às autoridades.
O indivíduo foi detido e, ao que tudo indica, trata-se de alguém que sofre de problemas de saúde mental.
«Este louco invadiu a casa do meu pai, onde eu e o meu namorado estávamos a dormir. Quando ele tentou deitar-se em cima de mim, no meu quarto, eu e o meu namorado demos-lhe uma boa carga de porrada. Depois conseguimos segurá-lo, até que a polícia chegou», relatou a filha de Scholl ao Bild.
O homem acabaria por dar entrada numa entidade psiquiátrica, onde vai ser interrogado no âmbito da investigação policial.