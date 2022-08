Robert Lewandowski vive os primeiros dias como jogador do Barcelona, depois de se ter despedido do Bayern Munique ao fim de oito temporadas.

Em entrevista ao Sport1, o avançado polaco reforçou a felicidade por esta mudança para a Catalunha e falou sobre a saída do clube bávaro, não tão fácil assim.

«É um sentimento novo para mim. Precisava desta mudança, para outro país e para uim clube novo. Sinto-me como uma criança que ganhou um brinquedo novo», começou por dizer.

«Saída do Bayern pela porta pequena? É o que é. Fizemos história juntos e sempre dei 100 por cento de mim. Não houve um dia em que tenha relaxado. Os responsáveis do clube também sabem disso. Gratidão mútua e respeito mútuo, foi assim que ficou a nossa relação. O Bayern estará sempre no meu coração», prosseguiu.

Depois, Lewandowski pediu desculpa aos adeptos, ele que chegou a dizer que queria deixar o Bayern «para ter mais emoção» na vida.

«Sei que isso magoou muito os adeptos. Percebo isso e peço desculpa. Naquele momento era necessário que eu deixasse claro que estava pronto para uma mudança. Afinal, somos todos humanos, não?», disse.

«Depois de 12 anos na Alemanha, estava claro para mim que o meu percurso no Bayern tinha terminado. Queria deixar isso claro, porque é óbvio que não foi fácil para o Bayern concordar em vender-me. Foi uma situação difícil para todos», acrescentou.