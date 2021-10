O jogador Lucas Hernández, do Bayern de Munique, foi notificado por um tribunal espanhol para apresentar-se voluntariamente no próximo dia 19 de outubro, de forma a cumprir uma sentença de um ano de prisão.

O caso remonta a fevereiro de 2020, quando o internacional francês teve uma discussão violenta na rua com aquela que ainda hoje é a sua companheira. O caso chegou a tribunal e ambos foram condenados a 31 dias de trabalho comunitário, mas também ficaram com uma ordem de afastamento de proibição de comunica um com o outro, válida por seis meses.

O problema é que Lucas e a companheira, Amelia, foram de férias juntos, logo de seguida. Quando voltaram a Madrid tinham a polícia à espera, e o jogador foi detido por desobedecer à ordem do tribunal (a esposa foi apenas identificada porque, na altura, ainda não tinha recebido a notificação da ordem de afastamento).

Lucas Hernández foi posteriormente condenado a um ano de prisão, e o tribunal rejeitou agora o recurso que pedia a substituição dessa pena por trabalho comunitário, uma vez que essa já tinha sido a primeira decisão.

Os advogados do jogador do Bayern de Munique apresentaram entretanto um novo recurso, mas Lucas, que ganhou recentemente a Liga dos Nações, arrisca ter de cumprir pena efetiva de prisão, e para já tem ordem para se apresentar em Madrid a 19 de outubro.