O Bayern Munique comunicou esta sexta-feira que o lateral marroquino Noussair Mazraoui testou positivo a covid-19 durante o Mundial 2022 e ficou com sequelas da doença, pelo que é baixa na equipa.

De acordo com os bávaros, os exames realizados ao defesa de 25 anos detetaram «uma leve inflamação no pericárdio», que será tratada durante este período de ausência que, de acordo com o jornal Bild, poderá ser de cerca de um mês e meio.

Posto isto, Mazraoui não viajou com a comitiva do Bayern que vai realizar um estágio em Doha, no Qatar, para preparar a segunda metade da temporada.

Note-se ainda que, segundo o Bayern, o jogador falhou os quartos de final, frente a Portugal, a 10 de dezembro por ter contraído covid-19.

Nos oitavos de final, Mazraoui até defrontou a França, mas saiu ao intervalo e já não esteve presente no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, com a Croácia, embora a ausência não tenha sido justificada.