Julian Nagelsmann tem uma nova dor de cabeça. O treinador do Bayern Munique tem uma «toupeira» no clube e assume que será difícil descobrir de quem se trata.

Recentemente, algumas notas táticas e vídeos de análise utilizados na preparação do triunfo de fevereiro sobre o Bochum foram divulgados na imprensa e o treinador germânico mostrou-se insatisfeito.

«As toupeiras são espécies protegidas. A busca pela toupeira é muito complicada», começou por brincar na conferência de imprensa desta sexta-feira.

«Estou chateado. Eu penso muito nisto porque penso no que a pessoa que está a passar [esta informação] está a fazer com isso. O que é que espera? Tento descobrir a motivação, mas não a encontro», prosseguiu.

«É importante para mim poder olhar-me ao espelho à noite e saber que tratei bem os meus jogadores e os meus colegas. Essa pessoa não consegue olhar-se ao espelho. Isto são coisas sobre as quais pensei durante anos, a forma como construo as minhas ideias e como tento preparar os jogadores», acrescentou.

Nagelsmann, porém, não acredita que este incidente possa colocar em causa o rendimento da equipa no campeonato.

«Não foi um plano de treino que foi publicado, foi um plano de jogo contra o Bochum. Não é o básico, não podemos ser decifrados. Não estou preocupado com isso», frisou.

As imagens mostram noções básicas do modelo de jogo do Bayern, os comportamentos dos alas, como os três centrais devem jogar quando estão pressionados ou onde devem colocar a bola.

«Claro que não facilita necessariamente a vida dos jogadores. Havia três ou quatro imagens estáticas, então é mais fácil para os adversários analisar e escolher algumas coisas. Se a pessoa que está a passar isso me quiser prejudicar, que assim seja. Mas também prejudica todos os jogadores e não é isso que se pretende», rematou.