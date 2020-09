Foram precisos 120 minutos, mas o Bayern de Munique conquistou esta quinta-feira a Supertaça Europeia – junta o troféu à Liga dos Campeões conquistada em Lisboa no mês passado –, ao vencer o Sevilha em Budapeste, por 2-1.

Como acima referido, uma maratona de 120 minutos com muita intensidade, algumas oportunidades e um herói improvável: Javi Martínez.

Na Puskas Arena, entrou melhor o Sevilha, campeão da Liga Europa. Julen Lopetegui lançou Ivan Rakitic no onze e médio croata não precisou de muito tempo para fazer a diferença, já que sofreu um penálti de Alaba: na marca dos onze metros, Ocampos não desperdiçou.

Cresceu naturalmente o Bayern, à procura de um empate que não demorou muito a chegar. Já depois de ameaças de Pavard e Muller, o médio alemão cozinhou com Lewandowski o 1-1, finalizado por Goretzka, num belo lance coletivo.

Depois disso, um golo anulado para cada lado, antes de começar o show de Neuer. Seguro como sempre, o capitão dos bávaros negou o golo a En-Nesyri por duas vezes, com duas enormes defesas. A segunda, já no prolongamento, é feita com o pé e quando o guardião já estava em desequilíbrio.

Neuer foi o herói de sempre, ao contrário de Javi Martínez, que foi o herói improvável da noite. O internacional espanhol, que dizem estar a caminho do Athletic Bilbao, entrou aos 98 minutos e aos 104 marcou o golo da vitória do Bayern. Cabeçada irrepreensível do médio e mais um título no bolso para os alemães, o segundo nesta prova.

O Sevilha de Lopetegui bateu-se bem, num bom espetáculo para abrir o apetite para a nova temporada europeia, mas no fim, aconteceu o habitual: os alemães ganharam.