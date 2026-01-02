Daniel Fradley é o mais recente reforço da equipa técnica do Bayern Munique, confirmou esta sexta-feira o clube alemão.

O técnico era adjunto de Pep Guardiola, no Manchester City. Junta-se agora, ao belga Vincent Kompany, novamente com a função de treinador adjunto, desta feita no campeão alemão. 

«O FC Bayern reforça a sua equipa técnica com a nova contratação de Daniel Fradley. Mais recentemente, ele trabalhou no Manchester City sob o comando de Pep Guardiola e agora junta-se à equipa como treinador adjunto de Vincent Kompany. Bem-vindo a Munique, Daniel!», escreveu o Bayern em comunicado. 

