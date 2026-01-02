OFICIAL: adjunto de Guardiola junta-se a Kompany no Bayern
Daniel Fradley será agora adjunto do belga nos bávaros
Daniel Fradley é o mais recente reforço da equipa técnica do Bayern Munique, confirmou esta sexta-feira o clube alemão.
O técnico era adjunto de Pep Guardiola, no Manchester City. Junta-se agora, ao belga Vincent Kompany, novamente com a função de treinador adjunto, desta feita no campeão alemão.
«O FC Bayern reforça a sua equipa técnica com a nova contratação de Daniel Fradley. Mais recentemente, ele trabalhou no Manchester City sob o comando de Pep Guardiola e agora junta-se à equipa como treinador adjunto de Vincent Kompany. Bem-vindo a Munique, Daniel!», escreveu o Bayern em comunicado.
🔴 𝗡𝗲𝘄 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗶𝘁𝘆 ⚪️— FC Bayern (@FCBayernEN) January 2, 2026
FC Bayern are bolstering their coaching staff with the new addition of Daniel Fradley.
Most recently, he worked at Manchester City under Pep Guardiola, has now joined as assistant coach under Vincent Kompany.… pic.twitter.com/030yMvKPDS