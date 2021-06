O Bayern Munique garantiu o regresso do guarda-redes Sven Ulreich e emprestou Alexander Nübel ao Mónaco, confirmou este domingo o atual campeão alemão de futebol.

Em comunicado, o Bayern refere que Ulreich chega a custo zero, depois de, na época 2020/2021, ter jogado no Hamburgo, clube pelo qual fez 32 jogos. Ulreich já tinha jogado no Bayern durante cinco épocas, de 2015 a 2020.

Já Nübel, guardião de 24 anos que o Bayern contratara ao Schalke para a época 2020/2021, foi cedido por empréstimo ao Mónaco, por dois anos. Contudo, os bávaros referem, em nota oficial, que têm opção de fazê-lo voltar no próximo verão, isto é, no final da época 2021/2022.

Em 2020/2021, Nübel fez quatro jogos pela equipa principal do Bayern.