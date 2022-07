Prestes a perder Robert Lewandowski, o Bayern Munique segurou um dos elementos do ataque, com a renovação do contrato do extremo Serge Gnabry, até 2026.

O internacional germânico está há quatro temporadas no emblema bávaro. Já conquistou quatro Bundesliga, duas Taças da Alemanha e três Supertaças, além de uma Champions, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.