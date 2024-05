Vincent Kompany é o novo treinador do Bayern Munique, confirmaram os bávaros esta quarta-feira.

O antigo internacional belga assinou um contrato válido por três temporadas, ou seja, até junho de 2027.

Kompany, de 38 anos, conduziu o Burnley à subida à Premier League na última época, mas em 2023/24 não foi capaz de evitar a despromoção para o Championship.

O antigo defesa-central do Manchester City iniciou o percurso como treinador no Anderlecht, em 2019/20, logo após ter terminado a carreira de jogador nos belgas.

Kompany sucede a Thomas Tuchel no comando técnico do Bayern. A saída do treinador alemão foi anunciada no passado mês de fevereiro e o emblema da Baviera teve dificuldades em encontrar um sucessor, tendo, inclusive, recebido várias negas de diversos treinadores. Xabi Alonso era tido como o alvo preferido, mas optou por ficar no Bayer Leverkusen. Também Ralf Rangnick rejeitou o convite do Bayern para continuar no comando da seleção austríaca.

Max Eberl, diretor desportivo do Bayern, destacou a vontade de Kompany em aceitar o cargo. «Ele tem fome e traz tudo consigo: mesmo como jogador, foi uma figura de destaque no futebol internacional de topo e também está a progredir como treinador.»

«Estou ansioso pelo desafio. É uma grande honra poder trabalhar neste clube, uma instituição no futebol internacional. Adoro ter a bola, ser criativo e também temos de ser agressivos e corajosos em campo. Estou ansioso pelas coisas básicas: trabalhar com os jogadores e formar uma equipa. Depois, o sucesso virá», disse Kompany, em declarações aos canais oficiais do clube.

O Bayern, recorde-se, não conquistou qualquer troféu em 2023/24 e ficou no terceiro lugar do campeonato alemão, conquistado pelo Leverkusen, que encerrou um ciclo de 11 títulos consecutivos dos bávaros.