Reforço do Bayern Munique para a próxima época, Hiroki Ito vai ter um início complicado nos bávaros, depois da lesão que sofreu este domingo, no encontro de preparação com o Duren (1-1), da quarta divisão.

O defesa japonês saiu lesionado aos 18 minutos e, segundo o diretor desportivo dos alemães, fraturou o pé direito.

«O metatarso provavelmente está partido. Ele vai ficar afastado por um período consideravelmente longo», disse Max Eberl, citado pelo Bild.

Ito chegou ao Bayern a troco de 23,5 milhões de euros, oriundo do Estugarda.