Noite histórica no futebol alemão. O Holstein Kiel, terceiro classificado da II Liga alemã, eliminou o Bayern Munique da Taça da Alemanha esta quarta-feira e garantiu a qualificação para os oitavos de final no desempate por grandes penalidades, vencendo por 6-5 após o empate 2-2 registado no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

A equipa comandada por Ole Werner reagiu a duas desvantagens no marcador e, mais do que isso, marcou todas as grandes penalidades do desempate, no qual só Marc Roca não conseguiu marcar no total das 12 tentativas.

Cai assim o detentor do título – o Bayern venceu as últimas duas edições – que até tinha começado bem o jogo: Gnabry deu vantagem ao campeão alemão aos 14 minutos, mas o Holstein Kiel empatou ainda na primeira parte, por Bartels, ao minuto 37.

O Bayern Munique abriu a segunda parte praticamente com nova vantagem, ao marcar por Leroy Sané, aos 48 minutos, mas mesmo em cima do apito para o final do jogo, Hauke Wahl levou o jogo para prolongamento, com o 2-2 no marcador no quinto minuto de compensação.

Depois de nada ter mudado no prolongamento, o Bayern iniciou o desempate e marcou por Lewandowski, Kimmich, Müller, Alaba e Douglas Costa. O Kiel marcou por Wahl, Arslan, Serra, Jae-sung Lee e Hauptmann. Depois, Marc Roca viu Gelios defender a sexta tentativa dos bávaros e Bartels fechou o apuramento surpreendente, ao bater Manuel Neuer para a festa no Holstein-Stadion.