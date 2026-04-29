O Paris Saint-Germain-Bayern Munique desta terça-feira, motivo de falatório maioritariamente por bons motivos, tais como o número de golos e a espetacularidade do jogo, também teve um episódio reprovável.

No caso, a atuação de um jovem apanha-bolas do Parque dos Príncipes, estádio dos parisienses, que não entregou uma bola a Manuel Neuer, do Bayern Munique, apesar deste ter-lhe pedido expressamente o esférico.

O experiente Neuer, de 40 anos, ainda insistiu durante parcos segundos, mas acabou por desistir perante a irredutibilidade do jovem apanha-bolas.

Não é a primeira vez que existem problemas no Parque dos Príncipes. Recentemente, Pedro Neto empurrou um apanha-bolas que agarrou o esférico, com o português a escapar apenas com um aviso oficial da UEFA.