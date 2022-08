Sem espinhas.

O Bayern de Munique arrancou a edição 2022/23 da Bundesliga alemã com uma goleada na deslocação ao Eintracht Frankfurt, por 6-1, na noite desta sexta-feira, num encontro em que já vencia por 5-0 ao intervalo, ante o campeão da Liga Europa.

Kimmicht inaugurou o marcador aos cinco minutos, Pavard aumentou a diferença ao minuto 11 e, já depois de um falhanço incrível de Thomas Muller, Sadio Mané fez o 0-3 no placard aos 29 minutos. Pouco depois, Musiala (35m) fez o quarto golo e, ainda antes do descanso, Gnabry deu contornos de goleada ao resultado, com o 0-5 aos 43 minutos.

Na segunda parte, Jakic viu um golo ser anulado ao Eintracht aos 56 minutos, mas aos 64 valeu mesmo e depois de uma fífia inacreditável do guarda-redes Manuel Neuer, que permitiu a Kolo Muani fazer o tento de honra da equipa que, na próxima quarta-feira, disputa a Supertaça Europeia ante o Real Madrid.

Aos 83 minutos, Musiala bisou para o 1-6 final.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)