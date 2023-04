Depois de um ciclo negativo de quatro jogos sem vencer, o Bayern Munique reencontrou-se com a rota dos triunfos, desta feita na receção ao Hertha de Berlim (2-0), este domingo, na 30.ª jornada do campeonato alemão.

Com João Cancelo novamente titular na lateral esquerda, os bávaros só chegaram ao golo na segunda parte.

A principal figura foi Joshua Kimmich que, embora não tenha marcado, fez duas assistências para golo. Aos 69 minutos, picou a bola para a entrada da área e Serge Gnabry surgiu a finalizar com um cabeceamento certeiro.

Dez minutos depois, o médio germânico recebeu a bola no corredor central e, com um passe longo bem medido, serviu Kingsley Coman para o 2-0.

Desta forma, o Bayern aproveita o deslize do Dortmund em Bochum e salta para a liderança do campeonato alemão, com 62 pontos. Com quatro jornadas por disputar, os bávaros e o Dortmund estão separados por apenas um ponto.

O Hertha é último classificado na liga germânica e, a seis pontos da «linha de água», corre o risco de já não se conseguir salvar da despromoção.