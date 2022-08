O Bayern Munique goleou por 7-0 no reduto do Bochum, este domingo, seguindo cem por cento vitorioso ao fim de três jornadas do campeonato alemão.

O triunfo bávaro começou a ser construído por Leroy Sané, aos quatro minutos. O internacional germânico carregou a bola no corredor central, combinou com três colegas e recebeu o passe de Kingsley Coman, antes de armar o remate de pé direito.

Já Matthijs de Ligt, estreou-se a marcar pelo Bayern. Na sequência de um pontapé de canto de Kimmich, o central ex-Juventus subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes, aos 25 minutos.

Coman ainda dilatou a vantagem do campeão germânico (33m), antes do bis de Sadio Mané. O senegalês recebeu a bola já dentro da área, cortou para zonas interiores e disparou de pé esquerdo para fazer o 4-0, aos 42 minutos. Depois do intervalo, ainda anotou o quarto golo pelo Bayern (60m), desta feita de grande penalidade.

Cristian Gamboa (69m) colocou a bola na própria baliza e fez o 6-0, cabendo a Serge Gnabry estabelecer o resultado final.

Ainda antes da goleada do Bayern, o Frankfurt empatou a uma bola na receção ao Colónia. Daichi Kamada inaugurou o marcador aos 71 minutos, mas Jan Thielmann fixou a igualdade aos 82.