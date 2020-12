Depois do «The Best» da FIFA, «The Best» na BayArena.

Robert Lewandowski foi a figura do Bayer Leverkusen-Bayern Munique este sábado e, com um bis, deu a vitória aos bávaros por 2-1 na 13.ª jornada da Bundesliga alemã, que vale a subida à liderança, roubada na casa onde ela morava.

O Bayer, que partia com um ponto de vantagem para a jornada, esteve a ganhar com um golaço, mas deitou tudo a perder em dois lances em que o central Jonathan Tah errou. E custou caro. Muito caro.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 14 minutos, por Patrik Schick. Amiri colocou na esquerda da área e o avançado da República Checa apareceu e aplicou um remate de primeira, à meia-volta, com o pé esquerdo, deixando Manuel Neuer pregado ao relvado a ver a bola entrar. O checo voltaria a marcar volvidos 14 minutos, mas o 2-0, ao minuto 28, foi anulado por fora-de-jogo.

Foi ainda na primeira parte que surgiu o golo do empate. Dois dias depois de ter ganho o prémio «The Best» da FIFA para melhor jogador do mundo, superando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Robert Lewandowski fez o 1-1, num proveito total de um erro defensivo do Bayer. Numa falha de comunicação entre o guarda-redes Hradecky e o defesa Jonathan Tah, Lewandowski apareceu solto nas costas e desviou de cabeça para o fundo da baliza.

Na segunda parte, Musiala enviou uma bola ao poste aos 79 minutos e ficou perto da reviravolta, que surgiria no último lance. Antes, ao minuto 82, Schick não aguentou as queixas físicas e foi substituído.

O golo da cambalhota surgiu de forma já inesperada, a cerca de 20 segundos de se completarem os três minutos de compensação. Jonathan Tah voltou a ficar mal no lance, adiantou em demasia a bola numa saída na zona defensiva, Kimmich ficou com a bola e serviu Lewandowski, cujo remate contou com um desvio em Tapsoba para trair Hradecky.

Com este resultado, o Bayern Munique troca de posição com o Bayer e tem agora 30 pontos, para 28 dos farmacêuticos. O Leipzig, que empatou com o Colónia, tem os mesmos 28 pontos, no terceiro lugar.