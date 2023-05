O Bayern Munique venceu este sábado na visita ao Werder Bremen, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Bundesliga alemã.

Com o português João Cancelo a titular (viu um cartão amarelo aos 15 minutos), o Bayern construiu a vitória com dois golos na segunda parte.

Aos 62 minutos, Musiala assistiu Serge Gnabry para o primeiro golo do jogo. O segundo dos bávaros aconteceu dez minutos depois, por Leroy Sane, a passe de Mazraoui.

O Werder Bremen ainda reduziu ao minuto 87, por Niklas Schmidt, mas não evitou a derrota.

Depois de ter empatado com o Hoffenheim e de ter perdido com o Mainz, o Bayern soma a segunda vitória seguida, isto na sequência do triunfo ante o Hertha, no passado fim de semana.

A equipa comandada por Thomas Tuchel soma 65 pontos na liderança, mais quatro do que o Borussia Dortmund, que tem 61 e menos um jogo. O Bremen é 12.º, com 35 pontos.