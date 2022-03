Depois de dois empates, o Bayern Munique voltou às vitórias no campeonato alemão, ao golear na receção ao Union Berlim este sábado, por 4-0, em jogo da 27.ª jornada da Bundesliga.

Kingsley Coman inaugurou o marcador num forte remate aos 16 minutos, que resultou num belo golo e na vantagem do Bayern. Ao minuto 25, de cabeça após canto de Kimmich, Nianzou elevou para 2-0 e, em cima do intervalo, Robert Lewandowski fez o 3-0, de grande penalidade (45+1m).

No início da segunda parte, Lewandowski fechou o marcador com o bis na conta pessoal e o 45.º golo esta temporada ao serviço do Bayern Munique, para o 4-0.

Com este resultado, o Bayern chega aos 63 pontos e mantém-se firme na liderança, garantindo, no mínimo, que manterá os quatro pontos de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund ao final da jornada: nesta altura, a equipa de Marco Rose tem 56 pontos e um jogo a menos: visita Colónia no domingo.

Este sábado, entre os outros jogos, o português Tiago Tomás voltou a estar em destaque pelo Estugarda.

Os golos da vitória do Bayern Munique: