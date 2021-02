Dois golos do avançado polaco Robert Lewandowski, apontados aos 17 e 86 minutos, garantiram esta segunda-feira o apuramento do Bayern Munique para a final do Mundial de Clubes, com o triunfo por 2-0 sobre o Al Ahly, do Egito, na competição disputada no Qatar.

O primeiro golo, na primeira parte, surgiu numa jogada iniciada pela direita. Coman tentou servir os colegas, mas a bola atravessou a área e chegou à esquerda a Gnabry, que assistiu Lewandowski para o polaco desatar o nulo.

Já perto do apito final, os bávaros sentenciaram o encontro, com um cruzamento de Leroy Sané junto à linha de fundo do lado direito, correspondido por Lewandowski, de cabeça, na pequena área.

Esta é a segunda vez que o Bayern chega à final, na sua segunda participação na prova, que vai tentar ganhar após o êxito em 2013.

O português Tiago Dantas viu do banco da equipa alemã o triunfo.

A final, ante o Tigres, está marcada para as 18 horas de quinta-feira. A equipa mexicana tornou-se a primeira representante da CONCACAF a atingir a final da competição. No domingo, venceu o Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, por 1-0, com um golo de Gignac.

Os brasileiros vão assim defrontar o Al Ahly às 15 horas de quinta-feira, na disputa do terceiro e quarto lugares.

O primeiro golo de Lewandowski: