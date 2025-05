Adeptos de Inter de Milão e Paris Saint-Germain envolveram-se em confrontos físicos horas antes da final da Liga dos Campeões, realizada em Munique, Alemanha. Os momentos de tensão levaram à intervenção da polícia, recorrendo até a gás pimenta, segundo a imprensa alemã.

Tudo aconteceu na estação Universitat do metro de Munique, com alguns adeptos do Inter de Milão a sofrerem ferimentos na cara, ainda segundo a imprensa germânica. A final da Champions tem início pelas 20 horas.

Circula nas redes sociais um vídeo onde se podem ver os confrontos entre adeptos: