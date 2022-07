O Bayern Munique venceu no terreno do Leipzig (5-3), neste sábado, e conquistou a Supertaça da Alemanha pela 10.ª vez.

Num jogo com oito golos e que certamente encheu as medidas àqueles que estavam à espera das partidas oficiais, os bávaros até foram para intervalo a ganhar por três de diferença, mas não se livraram de um susto na segunda parte.

Jamal Musiala abriu a contagem aos 14 minutos e Sadio Mané, na estreia oficial pelo campeão germânico, marcou ao fim de 31 minutos. A vantagem foi ampliada por Pavard (45m).

Já com o português André Silva em campo – lançado aos 52 minutos -, o Leipzig conseguiu reduzir, por Marcel Halstenberg (59m). Pouco depois, foi Gnabry (66m) quem dilatou a diferença no placar.

Ainda assim, os anfitriões esboçaram a recuperação, com os golos de Nkunku (77m) e Dani Olmo (89m). Para acabar de vez com as dúvidas, Leroy Sané tratou de fazer o 5-3 final já no oitavo minuto de compensação, concluindo com classe uma transição rápida.