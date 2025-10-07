Harry Kane abre portas à renovação com o Bayern Munique
Avançado inglês está vinculado ao clube alemão até 2027
Harry Kane afirmou que poderá permanecer no Bayern de Munique para lá de 2027, altura em que o seu atual contrato termina.
Thomas Frank, treinador do Tottenham, chegou a dizer que as portas do clube estariam abertas caso Kane decidisse voltar, até porque alguns rumores sobre uma possível cláusula de rescisão de 65 milhões de euros no final desta época, levantaram dúvidas sobre o seu futuro.
O avançado de 32 anos, que conquistou a Liga alemã na última temporada, encerrando uma longa espera por um título coletivo, confessa que o regresso à Premier League já não é tão certo como chegou a equacionar.
«Se me perguntasse quando deixei o Tottenham, eu diria com certeza que voltaria a Inglaterra. Contudo, depois de dois anos no Bayern, diria que essa possibilidade diminuiu um pouco, mas não é impossível», confessou, em entrevista ao The Guardian.
Harry Kane teve um início fulgurante de temporada, com 18 golos e três assistências, em apenas dez jogos pelo Bayern Munique, sendo que vai agora juntar-se à seleção inglesa orientada por Thomas Tuchel, que tem agendado um particular frente ao País de Gales, nesta quinta-feira, e uma partida de qualificação para o Mundial 2026 contra a Letónia.