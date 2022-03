Os futebolistas Bebé (Rayo Vallecano) e Jovane Cabral (cedido pelo Sporting à Lazio) são as principais novidades na mais recente convocatória da seleção de Cabo Verde, numa lista de 34 jogadores escolhida pelo selecionador Pedro Brito, também conhecido como Bubista, anunciou a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, esta quarta-feira.

Bebé trata-se mesmo, aos 31 anos, de uma estreia absoluta em convocatórias de Cabo Verde, consumando-se assim um desejo do avançado em jogar pelo país de parte da sua família, depois de tratada toda a documentação que permitiam ao português nascido no Cacém ser elegível.

Já Jovane volta à seleção pela qual foi internacional por uma ocasião, em 2017.

A lista para os jogos particulares ante Guadalupe, Liechtenstein e San Marino, respetivamente a 23, 25 e 28 de março, conta ainda com oito jogadores que atuam em Portugal.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Márcio da Rosa (Montalegre, Portugal), Sixten Mohlin (Orgryte IS, Suécia), Ken Sousa (Mindelense, Cabo Verde) e Binha (Interclube, Angola).

Defesas: João Paulo (Feirense, Portugal), Ludovic Soares (Slavia Sofia, Bulgária), Steven Pereira (Maritzburg United FC, África do Sul), Diney Borges (FAR Rabat Marrocos), Stopira (MOL Fehérvár FC, Hungria), Kristopher da Graça (Sirius, Suécia), Steven Fortes (Oostende, Bélgica), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlanda), Kelvin Pires (AS Trencin, Eslováquia), Logan Costa (Toulouse, França), Steeve Furtado (Beroe, Bulgária), João Correia (Desp. Chaves, Portugal) e Cláudio Tavares (União Santarém, Portugal).

Médios: Kevin Pina (Desp. Chaves, Portugal), Nuno Borges (Casa Pia, Portugal), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Países Baixos), Keny Rocha (Oostende, Bélgica), Patric Andrade (Qarabag, Azerbaijão), Jamiro Monteiro (San José Earthquakes, Estados Unidos), Leandro Andrade (Qarabag, Azerbaijão).

Avançados: Garry Rodrigues (Olympiacos, Grécia), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Países Baixos), Jovane Cabral (Lazio, Itália), Ryan Mendes (Al Nasr, Emirados Árabes Unidos), Vasco Lopes (Farense, Portugal), Bebe (Rayo Vallecano, Espanha), Zé Luís (Al Taawon, Arábia Saudita), Gilson Tavares (Estoril, Portugal), Alessio da Cruz (Vicenza Itália) e Yuri Tavares (Vitória Guimarães, Portugal).