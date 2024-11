O futebolista luso-cabo-verdiano Bebé foi até à bancada, no final do empate do Racing de Ferrol ante o Levante (0-0), na sexta-feira, para confrontar um adepto que questionava o seu rendimento em campo.

Segundo o La Voz de Galicia, um adepto teceu avaliações sobre o desempenho de Bebé em campo, num jogo em que o atacante entrou aos 61 minutos, mas no qual conseguiu ajudar a equipa a uma vitória tão desejada quanto importante para fugir aos lugares de descida, na II Liga espanhola.

Após o apito final, o jogador de 34 anos que na sua carreira já representou, entre outros, Manchester United e Benfica, foi do relvado à bancada, onde trocou várias impressões com o dito adepto, de forma enérgica. Na sequência disso, e como é possível ver pelas imagens captadas no estádio pela Radio MARCA, Bebé tirou fotografias com alguns adeptos mais jovens que aguardavam o final da conversa.

O Racing de Ferrol é 20.º e antepenúltimo classificado, em zona de descida, com 13 pontos somados em 15 jornadas disputadas.