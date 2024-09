Antigo jogador e treinador do Benfica, Toni é uma das figuras públicas que marca presença no funeral de Sven-Goran Eriksson, esta sexta-feira. O português, refira-se, foi adjunto do sueco precisamente nas águias.

Além de Toni, também o ex-futebolista David Beckham foi uma das personalidades presentes no adeus a Eriksson, que morreu a 26 de agosto vítima de um cancro no pâncreas. Beckham foi capitão da seleção de Inglaterra sob o comando do malogrado treinador e chegou a visitá-lo nos últimos tempos de vida.

Roy Hodgson, também ex-selecionador inglês, esteve igualmente presente nas cerimónias fúnebres realizadas em Torsby, cidade natal de Eriksson.

A entrada na igreja de Fryksande foi reservada a 700 convidados, mas fora juntaram-se várias centenas de pessoas que assistiram à cerimónia através de um ecrã gigante.

Sven-Goran Eriksson, que treinou o Benfica em duas passagens, na década de 80 e princípio dos anos 90, morreu em casa aos 76 anos após ter revelado no início do ano que tinha sido diagnosticado com o cancro em fase terminal.

