Ryan Giggs vai falhar o arranque da fase de apuramento para o Mundial2022 devido à acusação de violência doméstica que é alvo.

O anúncio do afastamento do selecionador do País de Gales foi feito nesta quarta-feira pela federação galesa, em comunicado.

«A Federação e Ryan Giggs concordaram que o selecionador nacional não estará envolvido na próxima pausa internacional», lê-se num comunicado da entidade.

Giggs vai falhar os jogos com Bélgica e República Checa, de qualificação para o Campeonato do Mundo, e um particular frente ao México.

Recorde-se que o antigo jogador do Manchester United foi detido em novembro depois de um episódio de alegada violência doméstica com a sua companheira e desde aí que está temporariamente afastado do comando da seleção.

Na altura, o técnico de 47 anos rejeitou todas as acusações e afirmou que estava a cooperar com as autoridades durante a investigação, tendo julgamento marcado para o dia 1 de maio.