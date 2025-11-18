Com uma goleada caseira sobre o Liechtenstein (7-0), a Bélgica selou o apuramento para o Mundial de 2026, esta terça-feira, na oitava e última jornada do Grupo J.

Dodi Lukebakio foi suplente utilizado nos «diabos vermelhos», mas a noite não correu nada bem ao extremo do Benfica. O esquerdino entrou aos 71 minutos, mas teve de deixar o relvado cerca de um quarto de hora depois, quando Rudi Garcia já tinha esgotado as substituições.

Lukebakio lesionou-se num duelo com um adversário e saiu de campo a mancar da perna esquerda. Mais uma dor de cabeça para o Benfica, que já tinha informado que o belga não iria defrontar o Atlético CP na Taça de Portugal, mas devido a um vermelho visto quando ainda atuava no Sevilha.

Voltando ao jogo, Charles De Ketelaere (57 e 59m) e Jérémy Doku (34 e 41m) bisaram, enquanto Hans Vanaken (3m), Brandon Mechele (52m) e Alexis Saelemaekers (55m) apontaram os restantes golos da Bélgica.

A seleção belga fecha o Grupo J na primeira posição, com 18 pontos, mais dois do que o País de Gales, que goleou a Macedónia do Norte (7-1) e vai marcar presença no play-off.