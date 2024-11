O Anderlecht, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, foi ao terreno do Cercle Brugge, equipa do português Flávio Nazinho, vencer por 5-0.

O lateral ex-Sporting foi titular na equipa da casa e viu os visitantes destruírem por completo as ambições do Brugge de subir na tabela, que depois deste resultado continua no 14.º lugar.

O avançado dinamarquês Kasper Dolberg foi o principal destaque do encontro ao apontar três golos, chegando assim aos 12 na temporada. O Anderlecht está agora no quarto lugar da tabela.

Na Liga Europa, a equipa está na quinta posição, com 10 pontos, e recebe o FC Porto, 22.º, com quatro, a 28 de novembro às 17h45, na quinta jornada da competição.