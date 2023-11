O Antuérpia tinha regressado às vitórias a meio da semana, batendo o Lierse Kempenzonen, da segunda divisão, na Taça da Bélgica, depois de três derrotas seguidas nas várias provas.

Na Jupiler Pro League, não vencia desde o dia oito de outubro, quando bateu o Eupen. Depois disso, perdeu com o Charleroi e com o Club Brugge – e, pelo meio, com o FC Porto, na ‘Champions’.

A receção ao Genk era importante, a todos os níveis. A formação da casa entrou a todo o gás e marcou dois golos de rajada: o primeiro pelo neerlandês Janssen, logo aos cinco minutos; o segundo por Balikwisha, aos onze.

O avançado belga bisou aos 39 e o jogo parecia decidido ainda na primeira parte, mas o Genk ainda conseguiu reduzir a diferença antes do descanso, com um golo do suíço Zeqiri.

Talvez o técnico Mark Van Bommel tenha tentado preservar algumas energias para a visita ao Dragão, na próxima semana. A verdade é que o Antuérpia foi segurando a vantagem e os visitantes só conseguiram volytar a marcar já no tempo de compensação, pelo lateral colombiano Daniel Muñoz.

O Antúerpia, campeão em título, vai em sexto, com 21 pontos em 13 jogos; tem menos um do que o adversário deste sábado e está a sete do líder, Union St. Gilloise.

Na terça-feira, o Antuérpia defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo referente à quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, após na terceira ronda, em 25 de outubro, ter perdido em casa por 4-1 com os ‘dragões’.

O Grupo H da Liga dos Campeões é liderado pelo FC Barcelona, com nove pontos, seguido pelo FC Porto, com seis, Shakhtar Donetsk, com três, e Antuérpia, ainda a zero.