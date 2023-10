O Antuérpia já não ganhava desde 15 de setembro, quando bateu o Westerloo por 3-0. Daí em diante somou duas derrotas (ambas na Liga dos Campeões, 0-5 em Barcelona e 2-3 na receção ao Shakhtar Donetsk) e três empates na Jupiler Pro League.

Este domingo, no entanto, a formação orientada pelo neerlandês Mark van Bommel voltou a ganhar no campeonato belga. E ganhou de forma enfática. 4-1 ao Eupen, apesar de ter sofrido o primeiro golo do jogo, aos onze minutos – marcou o ganês Isaac Nuhu.

O Antuérpia, no entanto, deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, com golos de Arthur Vermeeren e de Michel Balikwisha.

Na segunda parte, mais dois golos: Rune Paeshuyse marcou na própria baliza e o albanês Arbnor Muja fechou o resultado aos 90 minutos. Uma goleada para afastar o cenário de crise, antes da paragem internacional.

Ao fim de dez jornadas, o campeão Antuérpia vai em quarto com 17 pontos; deve acabar a ronda a cinco da liderança, se o Union St.Gilloise vencer o Sint-Truiden.

Recebe o FC Porto, na Liga dos Campeões, a 25 de outubro, visitando o Dragão na jornada seguinte, a sete de novembro.