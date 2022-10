O Club Brugge perdeu, este sábado, por 2-0 na receção ao Westerlo, em jogo da 11.ª jornada da Liga belga.

Após um nulo ao intervalo, os forasteiros abriram o marcador aos 53 minutos por intermédio de Lyle Foster. O avançado sul-africano bisou aos 86 minutos e fixou o resultado final.



O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões está no terceiro lugar com 22 pontos, menos oito que o líder Antuérpia.