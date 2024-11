O Club Brugge venceu este sábado o St. Truiden por expressivos 7-0, numa partida a contar para a 15.ª jornada do campeonato belga.

Adversário de Sporting na Liga dos Campeões, o Club Brugge já vencia por 3-0 ao intervalo, com um hat-trick de Christos Tzolis (12, 22 e 42m).

Mas o avançado grego não ficou por aqui. Já na segunda parte chegou ao poker, ao minuto 48. O resultado ficou fechado com mais três golos: Raphael Onyedika (51m), Ardon Jashari (57m) e Hans Vanaken (77m) aumentaram o marcador para o 7-0 final.

Com este resultado, o Brugge está no segundo lugar da classificação, já o St. Truiden fica no 12.º posto. De recordar, o clube belga recebe o Sporting a 10 de dezembro, para a Liga dos Campeões.