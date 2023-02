O guarda-redes da equipa B do Winkel Sport, na Bélgica, faleceu este sábado depois de se ter sentido mal em campo, durante o jogo ante o SK Westrozebeke, relativo a uma prova regional, em Ledegem.

De acordo com o Het Laatste Nieuws e o Het Nieuwsblad, Arne Espeel sentiu-se mal depois de ter defendido uma grande penalidade. O atleta foi assistido no local.

O HLN refere que Arne Espeel foi reanimado e transportado ao hospital, em Rumbeke, a cerca de 11 quilómetros de distância de Ledegem, onde o óbito acabou por ser confirmado.

«O Winkel Sport está de luto profundo pela morte repentina do guarda-redes do Winkel Sport B. Arne Espeel. Desejamos à família e amigos de Arne as nossas mais sinceras condolências nesta grande perda. O futebol é secundário», escreveu o clube, que tem a equipa principal na terceira divisão belga, numa nota através da redes social Facebook.