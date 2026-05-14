O Union Saint-Gilloise conquistou a Taça da Bélgica ao vencer o Anderlecht (3-1), esta quinta-feira, na final, após prolongamento.

O primeiro golo do jogo apareceu apenas ao minuto 74, através de um excelente remate de Kevin Mac Allister. No entanto, seis minutos depois, o Anderlecht chegou ao empate por intermédio de Mihajlo Cvetkovic, numa bola parada.

Já em tempo de prolongamento, Mohammed Fuseini (95m) e Kevin Rodriguez (100m) apontaram os golos que garantiram o triunfo do Saint-Gilloise perante o vizinho de Bruxelas.

A antiga equipa do benfiquista Franjo Ivanovic ainda sonha com a dobradinha, feito que não é alcançado na Bélgica desde 2023, na altura pelo Antuérpia. Com três jornadas por disputar no campeonato, o Union Saint-Gilloise é segundo, com 49 pontos, a apenas um do líder Club Brugge, grande rival nas últimas épocas.